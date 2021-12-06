Хохфильцен-2021: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Эта часть соревнований начнется со спринтов.
С 10 по 12 декабря в австрийском Хохфильцене второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.
В программу этого этапа, как и в предыдущем, вошли три гонки: спринт, гонка преследования и эстафета.
3 ЭТАП
Хохфильцен (Австрия)
10-12 декабря
10 декабря
12:25 – Спринт, 10 км, мужчины
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
11 декабря
13:15 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:15 – Эстафета, 4х6 км, женщины
12 декабря
12:45 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
15:30 — Гонка преследования, 10 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
Добавим, что первые два этапа нового сезона прошли в Эстерсунде.
- Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев является Дмитрий Пидручный (22 место и 60 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (20, 68) — у женщин;
- В рейтинге Кубка наций мужская команда располагается на шестой строчке (1 246 очков), женская – на десятой (1 133). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.
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