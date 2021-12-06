Хохфильцен-2021: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Хохфильцен-2021: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Эта часть соревнований начнется со спринтов.

С 10 по 12 декабря в австрийском Хохфильцене второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2021/22.

В программу этого этапа, как и в предыдущем, вошли три гонки: спринт, гонка преследования и эстафета.

3 ЭТАП

Хохфильцен (Австрия)

10-12 декабря

10 декабря

12:25 – Спринт, 10 км, мужчины

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

11 декабря

13:15 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 – Эстафета, 4х6 км, женщины

12 декабря

12:45 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:30 — Гонка преследования, 10 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины трансляцию гонок покажет телеканал UA: Первый. Также биатлон можно смотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Добавим, что первые два этапа нового сезона прошли в Эстерсунде.

Сейчас в общем зачете Кубка мира лучшими среди украинцев является Дмитрий Пидручный (22 место и 60 баллов) — у мужчин и Юлия Джима (20, 68) — у женщин;

(22 место и 60 баллов) — у мужчин и (20, 68) — у женщин; В рейтинге Кубка наций мужская команда располагается на шестой строчке (1 246 очков), женская – на десятой (1 133). Отметим, место вне топ-10 лишает команду одного биатлониста в заявке на гонку – шесть вместо семи, а одновременно можно выпустить на старт четырех вместо пяти.

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