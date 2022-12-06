Хохфильцен-2022: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Австрийский этап Кубка мира по биатлону продлится с 8-го по 11 декабря.
8 – 11 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону-2022/23.
В программу этого этапа вошли по три дисциплины у мужчин и женщин: спринты, гонки преследования и эстафеты.
Расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону.
8 декабря
15:10 – Спринт, 7,5 км, женщины
9 декабря
14:45 – Спринт, 10 км, мужчины
10 декабря
12:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
14:40 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
11 декабря
12:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.
Чтобы воспользоваться промокодом:
- Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере.
- Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.
- Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.
- Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.
Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.
Читайте также:
Украинки провалились в гонке преследования на первом этапе Кубка мира по биатлону
Украинский биатлонист совершил фантастический прорыв в первом персьюте сезона на Кубке мира
Капитан сборной Украины досрочно завершил первый этап Кубка мира по биатлону: причина