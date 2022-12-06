Хохфильцен-2022: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Австрийский этап Кубка мира по биатлону продлится с 8-го по 11 декабря.

8 – 11 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу этого этапа вошли по три дисциплины у мужчин и женщин: спринты, гонки преследования и эстафеты.

Расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону.

8 декабря

15:10 – Спринт, 7,5 км, женщины

9 декабря

14:45 – Спринт, 10 км, мужчины

10 декабря

12:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

14:40 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

11 декабря

12:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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