Хохфильцен-2023: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

В программу австрийского этапа включены спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
8 – 10 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону-2023/24.
В программу соревнований второго этапа вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
Отметим, что третий этап текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 14 – 17 декабря Ленцерхайде (Швейцария).
Расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону
8 декабря
12:30 – Спринт, 10 км, мужчины
15:25 – Спринт, 7,5 км, женщины
9 декабря
13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
10 декабря
12:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
15:15 – Эстафета, 4х6 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Общий зачет Кубка мира по биатлону
По итогам стартового этапа Кубка мира по биатлону-2023/24, который состоялся 25 ноября – 3 декабря в шведском Эстерсунде, лидером мужского общего зачета является немецкий биатлонист Филипп Наврат (177 очков), который всего на один балл опережает шведа Себастьяна Самуэльссона.
В женской классификации первое место занимает немка Франциска Пройсс (200 очков). На три балла от нее отстает француженка Лу Жанмонно.
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