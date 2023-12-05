Хохфильцен-2023: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

8 – 10 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований второго этапа вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Отметим, что третий этап текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 14 – 17 декабря Ленцерхайде (Швейцария).

Расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону

8 декабря

12:30 – Спринт, 10 км, мужчины

15:25 – Спринт, 7,5 км, женщины

9 декабря

13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

10 декабря

12:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:15 – Эстафета, 4х6 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам стартового этапа Кубка мира по биатлону-2023/24, который состоялся 25 ноября – 3 декабря в шведском Эстерсунде, лидером мужского общего зачета является немецкий биатлонист Филипп Наврат (177 очков), который всего на один балл опережает шведа Себастьяна Самуэльссона.

В женской классификации первое место занимает немка Франциска Пройсс (200 очков). На три балла от нее отстает француженка Лу Жанмонно.

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