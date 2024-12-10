Хохфильцен-2024: расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Гонки запланированы с 13 по 15 декабря.

13 – 15 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В его программу включены спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Отметим, что третий этап сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 19 – 22 декабря Анси - Ле-Гран-Борнан (Франция).

Расписание гонок второго этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

13 декабря

12:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

14 декабря

13:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15 декабря

12:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:15 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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