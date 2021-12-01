Хоккеист с украинскими корнями получил укус от соперника в матче НХЛ (видео)

Хоккеист с украинскими корнями получил укус от соперника в матче НХЛ (видео)

Виновного наказали "баном" на пять игр.

Достаточно неприятный инцидент произошел с американским хоккеистом клуба НХЛ " Оттава Сенаторс " Брейди Ткачуком.

Об этом сообщает The Athletic.

Так, в поединке регулярного первенства против "Лос-Анджелес Кингз" Ткачук устроил потасовку с игроком соперника — Бренданом Лемье. В результате столкновения Лемье укусил за руку Ткачука, из-за чего у него остался немалый след.

Инцидент произошел на 14-й минуте третьего периода, который произошел 28 ноября. По итогам потасовки арбитры встречи наказали Лемье матч-штрафом, а Ткачука – двойным малым штрафом.

Tkachuk says Lemieux bit him in this scrum pic.twitter.com/RBGFfUxeNa — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 28, 2021

Департамент НХЛ по вопросам безопасности игроков не нашел убедительных доказательств того, что Лемье несколько раз кусал Ткачука во время драки и что кровоточащая рана на правой руке нападающего "Оттавы", которую он показывает арбитрам, направляясь на скамью штрафников, стала следствием укуса. Однако на записи хорошо видно, как Лемье, находясь на льду, с силой кусает левую руку Ткачука и этого вполне хватит для вынесения вердикта.

По условиям коллективного трудового договора и исходя из расчета среднегодовой зарплаты, Лемье потеряет $38 750. Деньги будут направлены в Фонд экстренной помощи хоккеистам. Кроме того, Лемье получил наказание в виде пяти поединков дисквалификации.

Добавим, что Брейди Ткачук имеет украинские корни. В НХЛ также играет его брат – Мэтью Ткачук.