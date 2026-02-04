- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 195
- Время на прочтение
- 2 мин
Хоккей на Олимпиаде-2026: расписание и результаты всех матчей
Вашему вниманию календарь и результаты всех поединков мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года.
С 11 по 22 февраля пройдет мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх-2026.
В нем примут участие 12 национальных сборных, которые разделены на три группы по четыре команды в каждой.
Сборные, которые выиграют свои группы, а также лучшая команда среди обладателей вторых мест, сразу выйдут в четвертьфинал. Остальные участники попадут в раунд плей-офф на выбывание, где за путевку в 1/4 финала пятая команда сыграет с 12-й, шестая – с 11-й, седьмая – с 10-й, а восьмая – с девятой.
Интересно, что впервые с 2014 года на Олимпийских играх сыграют хоккеисты с НХЛ.
Отметим, что на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, "золото" завоевали финские хоккеисты, которые обыграли в финале сборную Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 2:1.
К Олимпиаде-2026 российских хоккеистов не допустили, ведь командам государства-агрессора запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за войны в Украине.
Сборная Украины по хоккею не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2026. В финальном раунде отбора "сине-желтые" проиграли все три матча – Франции (2:7), Латвии (1:5) и Словении (2:6).
Наша хоккейная сборная только один раз выступала на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).
Хоккей на Олимпиаде-2026: расписание и результаты всех матчей
Группа А
12 февраля, 13:10. Швейцария – Франция
12 февраля, 17:40. Чехия – Канада
13 февраля, 17:40. Франция – Чехия
13 февраля, 22:10. Канада – Швейцария
15 февраля, 13:10. Швейцария – Чехия
15 февраля, 17:40. Канада – Франция
Группа В
11 февраля, 17:40. Словакия – Финляндия
11 февраля, 22:10. Швеция – Италия
13 февраля, 13:10. Финляндия – Швеция
13 февраля, 13:10. Италия – Словакия
14 февраля, 13:10. Швеция – Словакия
14 февраля, 17:40. Финляндия – Италия
Группа С
12 февраля, 22:10. Латвия – США
12 февраля, 22:10. Германия – Дания
14 февраля, 13:10. Германия – Латвия
14 февраля, 22:10. США – Дания
15 февраля, 20:10. Дания – Латвия
15 февраля, 22:10. США – Германия
Стыковые матчи
17 февраля. 13:10.
17 февраля. 13:10.
17 февраля. 17:40.
17 февраля. 17:40.
Четвертьфиналы
18 февраля. 13:10.
18 февраля. 15:10.
18 февраля. 17:40.
18 февраля. 22:10.
Полуфиналы
20 февраля. 17:40
20 февраля. 22:10
Матч за "бронзу"
21 февраля. 21:40
Финал
22 февраля. 15:10
Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые посоревнуются за награды в 11 видах спорта.
