Хоккей на Олимпиаде-2026 / © Associated Press

С 11 по 22 февраля пройдет мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх-2026.

В нем примут участие 12 национальных сборных, которые разделены на три группы по четыре команды в каждой.

Сборные, которые выиграют свои группы, а также лучшая команда среди обладателей вторых мест, сразу выйдут в четвертьфинал. Остальные участники попадут в раунд плей-офф на выбывание, где за путевку в 1/4 финала пятая команда сыграет с 12-й, шестая – с 11-й, седьмая – с 10-й, а восьмая – с девятой.

Интересно, что впервые с 2014 года на Олимпийских играх сыграют хоккеисты с НХЛ.

Отметим, что на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, "золото" завоевали финские хоккеисты, которые обыграли в финале сборную Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 2:1.

К Олимпиаде-2026 российских хоккеистов не допустили, ведь командам государства-агрессора запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за войны в Украине.

Сборная Украины по хоккею не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2026. В финальном раунде отбора "сине-желтые" проиграли все три матча – Франции (2:7), Латвии (1:5) и Словении (2:6).

Наша хоккейная сборная только один раз выступала на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).

Хоккей на Олимпиаде-2026: расписание и результаты всех матчей

Группа А

12 февраля, 13:10. Швейцария – Франция

12 февраля, 17:40. Чехия – Канада

13 февраля, 17:40. Франция – Чехия

13 февраля, 22:10. Канада – Швейцария

15 февраля, 13:10. Швейцария – Чехия

15 февраля, 17:40. Канада – Франция

Группа В

11 февраля, 17:40. Словакия – Финляндия

11 февраля, 22:10. Швеция – Италия

13 февраля, 13:10. Финляндия – Швеция

13 февраля, 13:10. Италия – Словакия

14 февраля, 13:10. Швеция – Словакия

14 февраля, 17:40. Финляндия – Италия

Группа С

12 февраля, 22:10. Латвия – США

12 февраля, 22:10. Германия – Дания

14 февраля, 13:10. Германия – Латвия

14 февраля, 22:10. США – Дания

15 февраля, 20:10. Дания – Латвия

15 февраля, 22:10. США – Германия

Стыковые матчи

17 февраля. 13:10.

17 февраля. 13:10.

17 февраля. 17:40.

17 февраля. 17:40.

Четвертьфиналы

18 февраля. 13:10.

18 февраля. 15:10.

18 февраля. 17:40.

18 февраля. 22:10.

Полуфиналы

20 февраля. 17:40

20 февраля. 22:10

Матч за "бронзу"

21 февраля. 21:40

Финал

22 февраля. 15:10

Олимпийские игры-2026 состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые посоревнуются за награды в 11 видах спорта.

Ранее сообщалось, где и когда смотреть церемонию открытия зимних Олимпийских игр-2026.