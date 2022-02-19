Хоккей на Олимпийских играх: стали известны финалисты турнира

ОКР будет защищать звание олимпийских чемпионов от Финляндии.

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине определились финалисты хоккейного турнира.

За выход в финал Олимпиады-2022 боролись четыре команды – Финляндия, Словакия, ОКР и Швеция.

По итогам полуфинальных матчей борьбу за "золото" продолжат сборные Финляндии и ОКР. Они нанесли поражение Словакии и Швеции соответственно.

Финальная пара хоккейного турнира ОИ-2022

Финляндия – ОКР

Сборная ОКР – действующий олимпийский чемпион. В финале Олимпиады в Пхенчхане-2018 команда победила Германию.

Финляндия дважды играла в финале Зимних Олимпийских игр – в 1988 и 2006 годах. В 2006-м финны уступили Швеции.

Поединок за золото Олимпиады-2022 Финляндия — ОКР состоится в воскресенье, 20 февраля. Начало – 06:10.

"Бронзу" Швеция и Словакия разыграют сегодня, 19 февраля. Начало – 15:10

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