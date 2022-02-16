Хоккей на Олимпийских играх: стали известны полуфинальные пары турнира

Осталось четыре претендента на "золото".

В среду, 16 февраля , наОлимпийских играх в Пекине определились полуфиналисты хоккейного турнира.

Словакия обыграла США (3:2 Б), ОКР победила Данию (3:1), Финляндия — Швейцарию (5:1), Швеция одолела Канаду (2:0).

Сетка полуфиналов определяется по рейтингу "посева" группового этапа: лучшая из оставшихся команд сыграет с худшей, вторая — с третьей.

В полуфинале турнира Россия сразится с командой Швеции. В другом полуфинале встретятся Финляндия и Словакия.

Полуфинальные пары хоккейного турнира ОИ-2022

Финляндия – Словакия

ОКР – Швеция

Матчи 1/2 финала пройдут в пятницу, 18 февраля. Финляндия и Словакия сыграют в 6:10, а российские хоккеисты встретятся со шведами в 15:10 по Киеву.

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