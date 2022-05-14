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Хоккейный сезон официально завершен: стало известно имя нового чемпиона Украины

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Хоккейный сезон официально завершен: стало известно имя нового чемпиона Украины

Фото: instagram.com/hcsokil/

Совет Федерации хоккея Украины принял решение об итогах хоккейного сезона 2021/22.

Чемпионат Украины из-за войны, которую развернула Россия, признан таким, что невозможно доиграть. По итогам большей части сыгранных матчей чемпионом признан ХК "Сокол" Киев.

Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

ФХУ утвердила итоговую турнирную таблицу по состоянию на 24 февраля. Для "Сокола" это чемпионство стало 13-м в истории клуба.

"Кременчуг" стал серебряным призером чемпионата, а херсонскому "Днепру" достались бронзовые медали.

"Сокол" набрал 48 очков после 28 матчей, "Кременчуг" – 40 после 26 сыгранных поединков.

Напомним, что игрок херсонского "Днепра" и сборной Украины Евгений Ратушный рассказал о жизни в оккупированном Херсоне.

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