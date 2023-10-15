Холанд не спас: Испания победила Норвегию и досрочно вышла на Евро-2024 (видео)

Сборная Испании обыграла команду Норвегии в матче 8-го тура отбора на Евро-2024. Поединок в норвежской столице Осло завершился со счетом 0:1 .

"Красная фурия" могла выйти вперед на 20-й минуте, но после вмешательства VAR арбитр отменил гол Альваро Мораты из-за офсайда.

Единственный гол в этой встрече испанцы забили на старте второго тайма. На 49-й минуте Гави удачно сыграл на добивании и с центра штрафной отправил мяч в правый нижний угол.

Отметим, что звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе норвежцев и отыграл весь поединок, однако не сумел помочь своей сборной избежать поражения.

Благодаря этой победе сборная Испании (15 очков) за два тура до конца оформила выход на чемпионат Европы. Кроме того, путевку на континентальное первенство из этой группы гарантировала себе Шотландия (15 баллов).

Норвегия (10 пунктов) потеряла шансы финишировать в топ-2 отборочной группы. Замыкают квинтет сборные Грузии (7 очков) и Кипра (0).

Согласно регламенту, в финальный турнир Евро-2024 выходят по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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