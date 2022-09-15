Холанд помог "Манчестер Сити" одолеть бывшую команду в Лиге чемпионов

В среду, 14 сентября, состоялся матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 между "Манчестер Сити" и дортмундской "Боруссией".

"Манчестер Сити" победил "Боруссию" Дортмунд в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок завершился со счетом 2:1 .

Счет матча открыл в начале второго тайма Джуд Беллингем из предшественника Марко Ройса.

"Манчестер Сити" сначала сравнял счет на 80-й минуте усилиями Джона Стоунза, мощным ударом пробившим под перекладину. Уже через четыре минуты Жуан Канселу выполнил подачу на дальний угол вратарской, где Эрлинг Холанд в прыжке ногой переправил мяч в ворота.

Отметим, что Холанд выступал за "Боруссию" с 2020 года. За три сезона в немецкой Бундеслиге норвежец сыграл 66 матчей и отличился 61 голом. В июле 2022 года норвежец перешел в "Манчестер Сити".

В другом матче группы G "Копенгаген" и "Севилья" не сумели определить сильнейшего (0:0)

Матчи 3-го тура состоятся 5 октября: "Севилья" – "Боруссия", "Манчестер Сити" – "Копенгаген".

"Манчестер Сити" имеет 6 очков и возглавляет турнирную таблицу группы. "Боруссия" с 3 очками на второй позиции. "Севилья" и "Копенгаген" имеют по 1 очку.

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