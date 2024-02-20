Холанд принес "Манчестер Сити" победу над командой Ярмолюка в перенесенном матче АПЛ (видео)

"Горожане" обыграли "Брентфорд" и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Манчестер Сити" на своем поле победил "Брентфорд" украинского полузащитника Егора Ярмолюка в перенесенном матче 18-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Этихад" в Манчестере завершился со счетом 1:0 .

Первый тайм встречи прошел без голов. В середине второго тайма подопечные Хосепа Гвардиолы сумели выйти вперед – на 71-й минуте Эрлинг Холанд забил после передачи Хулиана Альвареса.

Для Холанда это 17-й гол в этом сезоне в чемпионате Англии. Также в активе норвежского форварда 5 ассистов.

На 80-й минуте Эрлинг мог оформить дубль, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

Отметим, что Ярмолюк попал в заявку "Брентфорда" на этот поединок, но со скамейки запасных так и не вышел на поле.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Брентфорд"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Манчестер Сити" (56 очков) поднялся на второе место в АПЛ, обойдя "Арсенал" (55 баллов) украинца Александра Зинченко. Лидирует "Ливерпуль" (57 пунктов). "Брентфорд" (25 очков) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "Манчестер Сити" 24 февраля на выезде сыграет против "Борнмута" украинского защитника Ильи Забарного. "Брентфорд" 26 февраля на выезде сразится с "Вест Хэмом".

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