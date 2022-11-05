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Холанд решает: "Манчестер Сити" в меньшинстве на последних секундах выцарапал победу и возглавил АПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Холанд решает: "Манчестер Сити" в меньшинстве на последних секундах выцарапал победу и возглавил АПЛ

Фото: Associated Press

Команда Хосепа Гвардиолы дожала соперника благодаря пенальти.

"Манчестер Сити" обыграл "Фулхэм" в домашнем матче 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ)2:1.

"Горожане" открыли счет на 16-й минуте – отличился Хулиан Альварес.

Однако уже в середине первого тайма команда Хосепа Гвардиолы осталась в меньшинстве – Жуан Канселу сфолил в собственной штрафной и получил прямую красную карточку. Пенальти хладнокровно реализовал Андреас Перейра.

Играя вдесятером, "Манчестер Сити" все равно создавал моменты, но забить во второй раз никак не удавалось. Спасать ситуацию со скамейки запасных в середине второго тайма вышел Эрлинг Холанд. На 74-й минуте норвежец забил, но гол был отменен из-за офсайда.

Развязка в этом противостоянии наступила в компенсированное время. "Горожане" заработали пенальти, а Холанд взялся выполнить одиннадцатиметровый и не промахнулся.

  • "Манчестер Сити" набрал 32 очка и вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, сдвинув на второе место "Арсенал" (31) Александра Зинченко, который 6 ноября проведет свой матч тура против "Челси". "Фулхэм" с 19 баллами находится на восьмой позиции.
  • В следующем туре "небесно-голубые" 12 ноября будут принимать "Брентфорд", а "дачники" на следующий день дома сыграют против "Манчестер Юнайтед".

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Дата публикации
Просмотры
165
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