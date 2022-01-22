Холанд снова забил: "Боруссия" Дортмунд выиграла "перестрелку" у "селян" и приблизилась к "Баварии"

Холанд снова забил: "Боруссия" Дортмунд выиграла "перестрелку" у "селян" и приблизилась к "Баварии"

"Дмели" одержали очень непростую выездную победу.

Дортмундская "Боруссия" на выезде обыграла неуступчивый "Хоффенхайм" в поединке 20-го тура немецкой Бундеслиги - 2:3.

"Черно-желтые" вышли вперед уже на 6-й минуте благодаря точному удару звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда, для которого этот гол стал уже 16-м в нынешнем сезоне Чемпионата Германии. Также на его счету 5 ассистов.

В компенсированное к первому тайму время "селяне" отыгрались усилиями Андрея Крамарича.

На 58-й минуте преимущество "шмелям" вернул Марко Ройс, а через восемь минут защитник "Хоффенхайма" Давид Раум срезал мяч в свои ворота.

Впрочем, хозяева не опустили руки и сократили отставание - на 77-й минуте отличился Жоржиньо Рюттер. Однако старания "селян" избежать поражения все же оказались тщетными - дортмундцы удержали победный счет.

"Боруссия" Дортмунд (43 балла) занимает второе место в Бундеслиге и сократила отставание от имеющей игру в запасе "Баварии" до трех очков. "Хоффенхайм" (31 пункт) опустился на шестую позицию.

В следующем туре "шмели" 6 февраля примут "Байер", а "селяне" днем ранее на выезде сыграют против "Майнца".

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