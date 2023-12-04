Холанд вскипел от ярости из-за скандального решения арбитра в матче "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" (видео)

Норвежский бомбардир изрядно разозлился на главного рефери поединка Саймона Хупера и теперь может получить дисквалификацию.

Центральный матч 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" завершился громким скандалом. На последних минутах встречи главный арбитр Саймон Хупер остановил потенциально голевую атаку "горожан", что вызвало шквал возмущения у нападающего команды Эрлинга Холанда.

На четвертой из пяти компенсированных ко второму тайму минут, при счете 3:3, подопечные Хосепа Гвардиолы разогнали быструю контратаку. Игрок "Тоттенхэма" сбил Холанда в центре поля, но норвежец моментально поднялся с газона и отличной передней вывел своего одноклубника Джека Грилиша один на один с голкипером "шпор".

Однако в этот момент рефери решил оборвать опасную атаку "Манчестер Сити". Причем сразу Хупер не зафиксировал фол против Холанда, поскольку мяч остался под контролем "горожан", но затем просвистел нарушение правил и остановил игру, таким образом сорвав выход Грилиша на свидание с вратарем "Тоттенхэма".

В ответ Холанд вскипел от ярости. Норвежец эмоционально накричал на арбитра, за что получил желтую карточку.

Более того, после завершения матча Эрлинг опубликовал видео скандального эпизода в Twitter, коротко подписав: "Какого черта?".

Гвардиола после поединка также прокомментировал инцидент с участием своего форварда.

"Реакция Холанда? Это нормально. Он немного разочарован. Даже арбитр, если бы он играл сегодня за "Сити", был бы разочарован из-за этого решения", – сказал наставник "небесно-голубых".

Не исключено, что бурная реакция Холанда не сойдет ему с рук. Нападающему может грозить дисквалификация на определенное количество матчей.

Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" завершился со счетом 3:3 . Действующий чемпион Англии драматично упустил победу – на 90-й минуте поединка Деян Кулусевски принес "шпорам" ничью.

После 14-го тура "Манчестер Сити" (30 очков) занимает третье место в АПЛ. "Горожане" на один балл отстают от "Ливерпуля" и на три пункта от "Арсенала" украинца Александра Зинченко.

"Тоттенхэм", который ничьей с командой Гвардиолы прервал свою серию из трех поражений подряд в чемпионате Англии, с 27 очками идет на пятой позиции. Подопечные Ангелоса Постекоглу всего на два балла отстают от топ-4.

В следующем туре "Манчестер Сити" 6 декабря на выезде встретится с "Астон Виллой", а "шпоры" днем позже примут "Вест Хэм".

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