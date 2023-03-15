Холменколлен-2023: расписание гонок заключительного этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

16 – 19 марта в норвежском Холменколлене состоится последний этап Кубка мира по биатлону-2022/23.

В программу соревнований вошли спринты, персьюты и масс-старты.

По итогам этапа в Холменколлене определится обладательница Большого хрустального глобуса.

А вот победитель текущего Кубка мира у мужчин уже известен. Им стал норвежец Йоханнес Бе, для которого это четвертый Большой хрустальный глобус в карьере. Ранее Бе выигрывал главный трофей сезона в 2019, 2020 и 2021 годах.

Расписание гонок девятого этапа Кубка мира по биатлону

16 марта

16:15 – Спринт, 10 км, мужчины

17 марта

16:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

18 марта

13:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16:10 – Гонка преследования, 10 км, женщины

19 марта

13:50 – Масс-старт, 15 км, мужчины

16:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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