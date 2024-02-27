Холменколлен-2024: расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Это будет первый этап Кубка мира по биатлону после континентального и планетарного первенств.

29 февраля – 3 марта в норвежском Холменколлене состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24.

В программу соревнований этого этапа включены индивидуальные гонки, масс-старты, а также одиночная и классическая смешанные эстафеты.

Этап в Холменколлене станет первым после чемпионатов Европы и мира, которые состоялись в словацком Брезно-Осрбли и чешском Нове-Место соответственно.

Всего в этом сезоне запланировано девять этапов Кубка мира по биатлону. Восьмой этап будет принимать 8 – 10 марта Солт-Лейк-Сити (США), а завершится текущая кампания 14 – 17 марта этапом в канадском Кенморе.

Расписание гонок седьмого этапа Кубка мира по биатлону

29 февраля

15:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 марта

15:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

2 марта

14:20 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:20 – Масс-старт, 15 км, мужчины

3 марта

13:45 – Одиночная смешанная эстафета

15:45 – Смешанная эстафета

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Общий зачет Кубка мира по биатлону

По итогам шести этапов Кубка мира по биатлону-2023/24 лидером мужского общего зачета является норвежец Йоханнес Бьо (806 очков) – действующий обладатель Большого хрустального глобуса. Его ближайшими преследователями являются норвежцы Йоханнес Дале (714 баллов) и Тарьей Бьо (708 пунктов).

В женской классификации первое место занимает норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд (719 очков). На второй позиции размещается француженка Жюстин Бреза-Буше (689 баллов). Топ-3 замыкает итальянка Лизи Виттоцци (671 пункт).

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