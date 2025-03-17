Холменколлен-2025: расписание гонок заключительного этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

21 – 23 марта норвежский Холменколлен будет принимать заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25.

В программу последнего этапа сезона Кубка мира включены спринты, гонки преследования и масс-старты.

Борьба за победу в общем зачете и Большой хрустальный глобус продолжается. У мужчин на главную награду претендуют норвежцы – Стурла Легрейд (1071 балл) и Йоханнес Бьо (967 очков). Среди женщин за аналогичный приз соревнуются немка Франциска Пройсс (1048 очков) и француженка Лу Жанмонно (1028 пунктов).

Стоит отметить, что для Йоханнеса Бьо это будут последние гонки в биатлоне. Ранее 31-летний пятикратный обладатель Большого хрустального глобуса объявил о завершении карьеры.

Расписание гонок заключительного этапа Кубка мира по биатлону-2024/25

21 марта

14:30 – Спринт, 10 км, мужчины

17:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

22 марта

14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16:50 – Гонка преследования, 10 км, женщины

23 марта

14:15 – Масс-старт, 15 км, мужчины

16:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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