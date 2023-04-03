Холодный душ для лидера Серии А: "Милан" нанес сокрушительное поражение "Наполи" (видео)

Действующие чемпионы Италии не оставили шансов главному претенденту на "скудетто" этого сезона.

"Милан" на выезде разгромил "Наполи" в центральном поединке 28-го тура итальянской Серии А – 0:4 .

В первом тайме "россонери" дважды поразили ворота соперника. На 17-й минуте счет открыл Рафаэл Леау, а на 25-й Браим Диас его удвоил.

После перерыва подопечные Стефано Пиоли смогли огорчить "партенопейцев" еще дважды. На 59-й минуте Леау оформил дубль, а точку в этом матче на 67-й минуте поставил Алексис Салемакерс, который вышел на замену.

Обзор матча

"Милан" (51 балл) поднялся на третье место в Серии А. "Наполи" продолжает уверенно лидировать, имея 16-очковый отрыв от ближайшего преследователя – "Лацио".

В следующем туре неаполитанцы 7 апреля на выезде сыграют с "Лечче". В этот же день "Милан" примет "Эмполи".

Напомним, что вскоре "партенопейцы" и "россонери" сразятся за путевку в полуфинал Лиги чемпионов. Поединки 1/4 финала ЛЧ между "Миланом" и "Наполи" пройдут 12 и 18 апреля.

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