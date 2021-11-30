"Хорошая идея": бразильский легионер "Шахтера" размышляет над получением украинского гражданства

Вингер "горняков" Тете заявил, что не столкнулся с проблемами адаптации в Украине.

Бразильский вингер донецкого "Шахтера" Тете рассказал о его возможной натурализации.

21-летний полузащитник "оранжево-черных" признался, что рассматривал вариант с получением украинского гражданства. К смене паспорта футболиста может побудить лимит на легионеров в УПЛ. В то же время Тете сообщил, что еще не знает, хотел ли бы выступать за сборную Украины.

"Я думал об этом. Это действительно хорошая идея, поскольку в УПЛ действует лимит на легионеров. Сборная Украины? Не знаю. Думаю об этом, но еще не знаю. Мне не трудно было адаптироваться в Украине. Сложно не будет, потому какое бы я решение ни принял, оно будет правильным, а правильные решения всегда легко даются", - сказал Тете YouTube-каналу "Бомбардир".

Тете присоединился к "Шахтеру" в феврале 2019 года. За его переход "горняки" заплатили бразильскому "Гремио" 15 миллионов евро.

В 105 матчах за донецкий клуб Тете забил 30 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей, 9 голов и одна результативная передача.

Как писал ТСН Проспорт, в июне 2020 года Тете женился на украинке и поделился фотографиями со свадьбы.

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