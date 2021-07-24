Хорошее начало: Зеленский поздравил Дарью Билодид, которая завоевала первую для Украины медаль на Олимпийских играх

Президент отметил, что награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил 20-летнюю дзюдоистку Дарью Билодид, которая стала бронзовым призером на Олимпийских играх в Токио.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Верю, что эта награда положит хорошее начало успехам украинских олимпийцев на соревнованиях! Гордимся настойчивостью Дарьи! Твое олимпийское золото еще впереди!", — подчеркнул президент Украины.
Напомним, украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала бронзовым призером Олимпийских игр-2020 и принесла Украине первую медаль. Наша спортсменка победила в поединке за 3-е место, где ее соперницей была 30-летняя Шира Ришон из Израиля. Она победила иппоном в конце схватки. Билодид выступала в весовой категории до 48 кг.
Спортсменка эмоционально отреагировала на свою победу, расплакавшись.
[media type="video" id="387293575"