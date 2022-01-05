Хорошие новости для Миколенко: английский гранд хочет подписать главного конкурента украинца в "Эвертоне"

"Ириски" настроены продать защитника, не ужившегося с главным тренером.

Украинский новичок "Эвертона" Виталий Миколенко может достаточно быстро избавиться от своего потенциально главного соперника в борьбе за место в стартовом составе мерсисайдского клуба.

Как сообщает Sky Sports, французский левый защитник Люка Динь зимой может покинуть "ирисок". 28-летним экс-игроком каталонской "Барселоны" всерьез интересуется "Челси".

"Синие" готовы арендовать футболиста, однако "Эвертон" настаивает на полноценном трансфере и хочет выручить за него 20-25 миллионов евро. Лондонцы рассматривают Диня как временную замену Бену Чилуэллу, который не сыграет до конца сезона-2021/22 из-за травмы колена.

Сообщается, что на Диня также претендуют "Ньюкасл" и "Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко. В подписании француза также заинтересован "Наполи", но итальянский клуб согласен только арендовать игрока с возможностью выкупа, что не отвечает требованиям "Эвертона".

Динь перебрался в мерсисайдский клуб из "Барселоны" в 2018 году. После ссоры с главным тренером Рафаэлом Бенитесом француз потерял место в основном составе.

В этом сезоне Люка сыграл в 15 матчах "ирисок" во всех турнирах, забил один гол.

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