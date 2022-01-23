"Хорошо кушайте и носите шляпу": Зеленский поздравил украинских спортсменов с началом Олимпиады

"Хорошо кушайте и носите шляпу": Зеленский поздравил украинских спортсменов с началом Олимпиады

Президент заверил, что олимпийцы будут болеть вся Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с началом зимних Олимпийских игр в Пекине.

Видео глава государства опубликовал в Instagram.

"Не болейте, хорошо кушайте, носите шляпу, обязательно побеждайте и хотя бы иногда звоните своим родителям. Вас провожает холодная зима, но очень теплая Украина", — сказал президент.

Более официальное приветствие Зеленского было опубликовано на сайте ОП. Глава государства отметил, что Украина гордится высокими достижениями и олимпийскими наградами, за которые на зимних Олимпиадах в разные годы независимости боролись украинские спортсмены.

"На пути к зимней пекинской Олимпиаде каждый из вас уже прошел нелегкие испытания в спортивной борьбе. Впереди новый шанс, что потребует максимальных усилий для наивысшего результата. Миллионы украинцев ожидают ваших ярких выступлений и побед. Мы будем горячо болеть за вас, радоваться успехам и поддерживать в соревнованиях", — сказал Зеленский.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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