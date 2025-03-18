Хорватия – Франция: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала Лиги наций

В четверг, 20 марта, сборная Хорватии будет принимать национальную команду Франции в первом матче 1/4 финала Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Полюд" в хорватском городе Сплит. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Хорватия – Франция

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Прогнозы букмекеров на матч Хорватия – Франция

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают французскую сборную. На победу "Ле Блэ" можно поставить с коэффициентом 2,13. Ничья – 3,35. Выигрыш "клетчатых" — 3,65.

На выход Франции в полуфинал Лиги наций принимаются ставки с коэффициентом 1,29. Триумф Хорватии в двухматчевой дуэли – 3,80.

Ответный матч между французами и хорватами запланирован на воскресенье, 23 марта, в пригороде Парижа Сен-Дени.

Победитель пары Хорватия – Франция в полуфинале Лиги наций сразится с триумфатором четвертьфинального противостояния Нидерланды – Испания.

Кроме того, победитель противостояния Хорватия – Франция станет одним из соперников сборной Украины в отборе на чемпионат мира-2026. На групповом этапе квалификации на предстоящий Мундиаль "сине-желтые" также сыграют против Исландии и Азербайджана.

Напомним, сборная Украины уже в скором времени будет противостоять Бельгии в плей-офф за место в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций. Номинально домашний матч команда Сергея Реброва проведет 20 марта в испанской Мурсии, а ответный поединок запланирован на 23 марта в бельгийском Генке.

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