Хорватия обыграла Гану и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Хорватия - Гана / © Associated Press

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Сборная Хорватии обыграла команду Ганы в матче заключительного третьего тура группы L чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "Lincoln Financial Field" в американском городе Филадельфия завершился со счетом 2:1 .

Хорваты открыли счет на 31-й минуте встречи — отличился Петар Сучич, которому ассистировал Матео Ковачич.

Хорватия — Гана / © Associated Press

Во втором тайме ганцы отыгрались — на 73-й минуте Деррик Лукассен забил с передачи Эрнеста Нуами.

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Хорватия — Гана / © Associated Press

Однако на 83-й минуте "клетчатые" снова вышли вперед — Никола Влашич на дальней штанге головой замкнул подачу с углового от Луки Модрича.

Хорватия — Гана / © Associated Press

В другом матче третьего тура этого квартета Англия одолела Панаму со счетом 2:0.

Англия (7 очков) стала победителем группы L, Хорватия (6 баллов) заняла второе место, Гана (4 пункта) финишировала третьей — все три сборные сыграют в плей-офф. Панама (0) стала последней и завершила выступления на Мундиале.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

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