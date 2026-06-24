Хорватия одержала победу над Панамой на ЧМ-2026

Панама — Хорватия / © Associated Press

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Сборная Хорватии обыграла команду Панамы в матче второго тура группы L чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на стадионе "BMO Field" в канадском городе Торонто завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече хорваты забили на 54-й минуте, когда Анте Будимир на дальней штанге замкнул прострел Йосипа Станишича.

Панама — Хорватия / © Associated Press

Отметим, что "клетчатые" являются бронзовыми призерами прошлого мирового первенства. В матче за третье место на ЧМ-2022 хорваты обыграли Марокко (2:1), тогда как англичане остановились в четвертьфинале, уступив будущему финалисту — команде Франции (1:2).

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В первом туре группы L сборная Хорватии проиграла команде Англии (2:4), а Панама уступила Гане (0:1).

В другом матче второго тура этого квартета Англия не сумела обыграть Гану (0:0).

После двух туров Англия и Гана лидируют в группе L, имея по 4 очка. Хорватия (3 балла) занимает третье место. Панама (0) досрочно потеряла шансы выйти в плей-офф.

В заключительном третьем туре Хорватия сразится с Ганой, а Панама сыграет с Англией. Оба поединка состоятся 28 июня, в 00:00 по киевскому времени.

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.

Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.

Также на нашем сайте можно посмотреть турнирные таблицы во всех группах ЧМ-2026 по футболу.

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