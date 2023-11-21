Хорватия одолела команду экс-тренера сборной Украины и вышла на Евро-2024

Сборная Хорватии обыграла команду Армении в матче последнего 10-го тура отбора на Евро-2024. Минимальная домашняя победа со счетом 1:0 позволила "клетчатым" выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

Единственный гол команда Златко Далича забила в конце первого тайма. Точным ударом отличился Анте Будимир, которому ассистировал Борна Соса.

Добавим, что армянскую команду возглавляет бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

В параллельном матче заключительного тура группы D сборная Уэльса дома сыграла вничью с командой Турции (1:1), однако это уже не повлияло на распределение прямых путевок на ЧЕ.

Из группы D на Евро-2024 вышли Турция (17 очков), еще раньше выполнившая эту задачу, и Хорватия (16 баллов). Уэльс (12 пунктов) сыграет в плей-офф. Армения (8 очков) и Латвия (3 балла) не поедут на континентальное первенство.

Напомним, накануне сборная Украины сыграла вничью с Италией (0:0) и не сумела напрямую выйти на Евро-2024. Команда Сергея Реброва попала в плей-офф отбора на ЧЕ и узнает своих соперников во время жеребьевки, которая состоится в четверг, 23 ноября.

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