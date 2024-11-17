Хорватия – Португалия: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги наций

В понедельник, 18 ноября, сборная Хорватии примет команду Португалии в матче последнего 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Полюд" в хорватском городе Сплит. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Португалия (13 очков) досрочно вышла в 1/4 финала Лиги наций, гарантировав себе первое место в группе А1.

Хорватия (7 баллов) идет на второй позиции и рискует не попасть в четвертьфинал. Если "клетчатые" проиграют португальцам, то их судьба будет зависеть от параллельного матча между Польшей и Шотландией, которые имеют в своем активе по 4 зачетных пункта.

Если хорваты проиграют, а шотландцы выиграют, то второе и третье места будут определены по общей разнице мячей, по количеству забитых мячей, по количеству побед, по количеству побед на выезде (что будет в пользу Шотландии). Если Шотландия займет второе место, то Хорватия сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

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Где смотреть матч Хорватия – Португалия

В Украине матч Хорватия – Португалия будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Хорватия – Португалия

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают сборную Португалии. На победу Криштиану Роналду и Ко принимаются ставки с коэффициентом 2,44. Ничья – 3,50. Выигрыш хорватов – 3,25.

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