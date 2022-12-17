Хорватия в напряженной битве одолела Марокко и завоевала "бронзу" ЧМ-2022

"Клетчатые" второй раз подряд завершили Мундиаль с медалями.

Сборная Хорватии победила национальную команду Марокко в матче за третье место чемпионата мира-2022 по футболу. Поединок на стадионе "Халифа" в Дохе закончился со счетом 2:1 .

Команды обменялись голами на старте встречи. Первыми на 7-й минуте забили хорваты. После подачи Ловро Майера со штрафного Иван Перишич сбросил мяч головой, а Йошко Гвардиол в падении головой красиво отправил мяч в угол ворот.

"Атласные львы" сумели мгновенно отыграться. Подачу Хакима Зиеша со штрафного головой подрезал Майер, после чего Ашраф Дари в штрафной головой переправил мяч в сетку.

Перед перерывом подопечные Златко Далича снова вырвались вперед. Мислав Оршич с левого фланга штрафной эффектным обводящим ударом закрутил мяч в дальний угол рикошетом от штанги. В итоге, именно этот гол и стал победным.

Таким образом, сборная Хорватии второй раз подряд стала призером ЧМ. На предыдущем Мундиале в 2018 году хорваты завоевали "серебро", уступив в финале французам.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сойдутся сборные Аргентины и Франции. Решающий матч турнира состоится в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик" в Лусаиле. Начало игры – в 17:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина – Франция доступна на нашем сайте.

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