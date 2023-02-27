Хорватские фанаты во время матча поддержали пленных защитников "Азовстали": мощное видео

Болельщики загребского "Динамо" напомнили о находящихся в российском плену бойцах полка "Азов".

Фанаты загребского "Динамо" выразили поддержку защитникам "Азовстали", значительная часть которых до сих пор находится в плену у российских оккупантов.

Во время матча 23-го тура чемпионата Хорватии с "Хайдуком" они вывесили на трибунах большой баннер с надписью "Free Azov".

Также на стадионе были видны украинские флаги. Кроме того, ультрас скандировали лозунг "Слава Украине!" и показывали плакат "Героям Слава!".

Матч закончился разгромной победой "Динамо" над "Хайдуком" со счетом 4:0.

Напомним, в субботу, 4 февраля, еще 116 украинцев были освобождены из российского плена. Среди них – защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов.

В СБУ показали видео, как происходил обмен пленными из РФ 4 февраля.

По словам президента Зеленского, общее количество пленных, которых с 24 февраля удалось вернуть домой, достигло уже 1762 человек.

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