"Хотел бы биться в Украине": Усик рассказал, когда и где может состояться его поединок с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик озвучил наиболее вероятные дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Во время Web Summit 2022 в Лиссабоне украинец признался, что хотел бы, чтобы этот поединок прошел на НСК "Олимпийский" в Киеве, однако это не зависит от него. Александр прогнозирует, что бой за звание абсолютного чемпиона мира устроят в Саудовской Аравии.

"Организаторы пытаются определить, где они могут заработать больше всего денег. Что касается меня – да, я бы очень хотел, чтобы бой состоялся в Украине. Украина действительно способна провести такой бой. Было бы круто увидеть это на НСК "Олимпийский" в Украине. Но не я выбираю арену. Так что думаю, поединок состоится в Саудовской Аравии", – цитирует Усика Sky Sports.

Что касается даты поединка, то Усик готов выйти в ринг в феврале-марте 2023 года.

"Лично мне хотелось бы провести бой, возможно, в начале февраля или марта, например, 4 марта, поскольку я православный христианин. Во время Великого поста перед Пасхой я не боксирую, поэтому все должно быть до или после православной Пасхи (16 апреля – прим.)", – заявил Усик.

Украинец добавил, что не хочет биться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года.

"Я хочу драться с Фьюри, потому что мне нужен четвертый пояс. И я не хочу биться с кем-то другим, пока не буду иметь четвертый пояс. Поединок Тайсона с Чисорой? Не знаю, зачем ему этот бой. Возможно, он думает, что в противном случае он на год останется без боев и поэтому в этом нуждается. Думаю, это какой-то маневр, потому что я не понимаю, для чего ему это нужно", – резюмировал Александр.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. Последний свой бой он провел в ночь на 24 апреля 2022 года, когда нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта и защитил титул WBC.

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