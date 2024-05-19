"Хотел бы приехать в Украину": Фьюри трогательно обратился к Усику после боя за "абсолюта" (видео)

"Цыганский король" также пригласил украинца к себе домой.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после завершения боя за звание абсолютного чемпиона мира трогательно обратился к своему сопернику Александру Усику.

Британский боксер сказал Усику, что хотел бы вместе со своей семьей приехать в Украину и провести отпуск с его семьей, а также пригласил Александра к себе домой.

Фьюри: "Ты сильный человек, ты очень добрый человек, мой брат во Христе".

Усик: "Я начал к тебе готовиться, когда ты боксировал в 2008 году".

Фьюри: "Спасибо тебе, мой брат. Я хотел бы приехать в Украину со своей семьей и провести отпуск с твоей семьей, а ты приезжай ко мне домой и проведи отпуск со мной".

Усик: "Без проблем, друг".

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Украинец победил британца раздельным решением судей – 115-112, 114-113 и 113-114. В конце девятого раунда Усик отправил Фьюри в нокдаун. Ранее сообщалось, что Фьюри не признал поражение от Усика и заговорил о реванше.

После поединка была обнародована статистика ударов боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после исторической победы над Фьюри.

Напомним, Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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