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"Хотел прыгнуть для них": олимпийский чемпион из Италии посвятил Украине медаль Чемпионата мира

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"Хотел прыгнуть для них": олимпийский чемпион из Италии посвятил Украине медаль Чемпионата мира

Associated Press

Джанмарко Тамбери выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами.

Олимпийский чемпион Токио-2020, итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде.

Кроме медального успеха, Тамбери запомнился яркой поддержкой Украины, которая борется с российской агрессией. Во время оглашения участников итальянец вышел в сине-желтой маске.

На его правой руке была наклейка с украинским флагом, а также написаны фамилии двух украинских прыгунов в высоту: Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, с которыми он часто соревновался на международных турнирах. В этот раз украинские атлеты остались защищать родину от оккупантов.

После завершения соревнований Тамбери заявил, что посвящает свою медаль Украине.

"Очень рад, что добыл "бронзу" на Чемпионате мира. Это был непростой турнир. Дань Бондаренко и Проценко? Хотел прыгнуть и для них тоже", - сказал итальянский легкоатлет.

Напомним, Украина завершила мировое первенство в Белграде с двумя медалями. Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту, а Марина Бех-Романчук выиграла "серебро" в новой для себя дисциплине - тройном прыжке.

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