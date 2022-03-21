"Хотел прыгнуть для них": олимпийский чемпион из Италии посвятил Украине медаль Чемпионата мира

"Хотел прыгнуть для них": олимпийский чемпион из Италии посвятил Украине медаль Чемпионата мира

Джанмарко Тамбери выразил поддержку украинскому народу в борьбе с российскими оккупантами.

Олимпийский чемпион Токио-2020, итальянский легкоатлет Джанмарко Тамбери завоевал бронзовую награду в прыжках в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в сербском Белграде.

Кроме медального успеха, Тамбери запомнился яркой поддержкой Украины, которая борется с российской агрессией. Во время оглашения участников итальянец вышел в сине-желтой маске.

На его правой руке была наклейка с украинским флагом, а также написаны фамилии двух украинских прыгунов в высоту: Богдана Бондаренко и Андрея Проценко, с которыми он часто соревновался на международных турнирах. В этот раз украинские атлеты остались защищать родину от оккупантов.

Gianmarco Tamberi, в маске, имеет имя из Боданки Бондаренко и Андрии Потченко — два украинских HJers не здесь — на его армии. pic.twitter.com/b0O7k8jY1b — James Rhodes (@James_Athletics) March 20, 2022

После завершения соревнований Тамбери заявил, что посвящает свою медаль Украине.

"Очень рад, что добыл "бронзу" на Чемпионате мира. Это был непростой турнир. Дань Бондаренко и Проценко? Хотел прыгнуть и для них тоже", - сказал итальянский легкоатлет.

Напомним, Украина завершила мировое первенство в Белграде с двумя медалями. Ярослава Магучих завоевала "золото" в прыжках в высоту, а Марина Бех-Романчук выиграла "серебро" в новой для себя дисциплине - тройном прыжке.

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