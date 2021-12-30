Хотел швырнуть в него бутсы: бывшая звезда "Манчестер Сити" вспомнил, как Манчини разозлил его

У Насри произошел конфликт с известным тренером.

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Самир Насри вспомнил ссору с Роберто Манчини во время выездного матча Премьер-лиги с "Вулвергемптоном".

"В первом тайме он продолжал мне делать замечания. Я попросил его остановиться. Сказал, что если он недоволен, пусть заменит меня. Я собирался уйти в перерыве. В раздевалке я снял обувь и сказал Яи Туре, сидевший рядом со мной, что, если он еще раз плохо со мной заговорит, я брошу в него свои бутсы. Манчини не уважал игроков "Манчестер Сити".

Я обидел его и уехал на несколько дней в Париж. Через два дня я был в запасе против "Манчестер Юнайтед". Президент приехал из Абу-Даби, чтобы увидеться с нами, и сказал Манчини, что если я буду в хорошей форме, мы выиграем.

Я вернулся в команду, и мы помирились на частном самолете, за который он заплатил вместе со мной, потому что я должен был вернуться из Парижа", — цитирует Насри Football Italia.

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