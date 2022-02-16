Хотел завершить карьеру: тренер фристайлиста Абраменко рассказал о пути украинца к триумфу в Пекине-2022

Специалист поделился впечатлениями от выступления украинского спортсмена.

В среду, 16 февраля, Украина наконец-то завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.

Главный тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев прокомментировал выступление своего подопечного.

"Саня сегодня был на высоте, вообще он все эти дни подряд, которые мы здесь тренировались, он был хорошо заряжен. По нему было видно, что он был готов, что может. Очень хорошо, что именно здесь на тренировках он исправил ошибки. Это ему помогло выйти в суперфинал и сразиться за медаль.

Поэтому благодарю всех, кто нас поддерживал, кто нам помогал.

Это был шестой-седьмой раз, когда он совершил этот прыжок. Саша буквально недавно сказал: "Знаешь, наверное, если бы три года назад мне кто-нибудь сказал бы, что практически вся наша команда будет выполнять тройное сальто с пятью винтами в разных вариантах, то я бы сказал, что это невозможно, что это фантазия". Но мы пришли к тому, что у нас и молодые ребята прыгают три с пятью, и Саня в этом сезоне.

Летом очень тяжело было. Он уже думал не продолжать. Но я его мотивировал. Говорил, что в любом случае надо прыгать, а перед Олимпиадой будет видно. То есть он не останавливался, не сдавался, продолжал тренировать на воде очень много разных прыжков, многое не получалось. Но он не сдавался, продолжал тренироваться, и это дало медаль нашей стране", – отметил Аблаев в эфире Суспильне Спорт.

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