"Хотели бы устроить этот бой": промоутер Фьюри назвал главное условие для немедленного поединка с Усиком

Фрэнк Уоррен готов уже сейчас организовать битву за звание абсолюта, если Джошуа откажется от реванша.
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил о готовности в ближайшее время организовать поединок своего клиента против украинского обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.
По словам менеджера, проведению этого боя мешает только Энтони Джошуа. Как стало известно ранее, Эй Джей уже активировал опцию реванша с Усиком.
"У Усика есть опция реванша с Джошуа, это ни для кого не секрет. Если Энтони отойдет в сторону, мы легко устроим бой Усик - Фьюри. Но пойдет ли на это Джошуа? Я сомневаюсь. Возможно, он это сделает, но я не знаю точно.
Мы бы хотели устроить этот бой, но если не получится, и Тайсон пожелает продолжать боксировать, то ему придется защищать титул. Перед третьим поединком с Уайлдером он говорил, что хочет провести еще пять боев. Теперь их осталось четыре, а потом он решит, что захочет делать дальше", - приводит слова Уоррена talkSPORT.
- Нокаутировав Уайлдера в 11-м раунде, Фьюри успешно закончил трилогию с "Бронзовым бомбардировщиком". Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 года Фьюри нокаутировал американца в седьмом раунде.
- В послужном списке 33-летнего Фьюри 31 победа (22 - нокаутом) и одна ничья. Он остается непобедимым на профессиональном ринге.
- В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.
- В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. В ночь на 26 сентября Эй Джей проиграл Усику единогласным судейским решением и потерял титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
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