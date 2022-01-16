"Хотели быть честными и открытыми с ним": в "Дженоа" объяснили решение уволить Шевченко

Руководство "грифонов" было разочаровано игрой и результатами команды под руководством украинца.

Генеральный директор "Дженоа" Йоханнес Шпорс прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с должности главного тренера генуэзского клуба.

"Я много общался с Шевченко. С коммуникацией не было проблем. К сожалению, улучшения в нашей игре не произошло, а результаты, которые очень важны для нас, не пришли.

В какой-то момент мы поняли, что у нас нет достаточной энергии для предстоящего матча с "Фиорентиной". Потому решили принять решение быстро. Мы хотели быть честными и открытыми с Шевченко. Быстрое решение часто является наилучшим. Я уверен, что мы должны были действовать сейчас. Теперь мы сосредоточены только на будущем. Команда должна получить положительный толчок как можно скорее.

Мы довольны новичками. Уже увидели в матче Кубка, как они улучшили команду. Хотим инвестировать в молодых, но опытных игроков. Сейчас середина окна, так что трансферы еще будут.

Я знал, что работа с "Дженоа" - большой вызов, но я люблю трудности. Я здесь, потому что уверен, что, двигаясь в одном направлении, у нас будет шанс достичь цели. Я верю, что в следующем сезоне "Дженоа" будет играть в Серии А", - сказал Шпорс в комментарии La Gazzetta dello Sport.

Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года, подписав контракт до середины 2024 года.

Под руководством 45-летнего украинца "грифоны" провели 11 матчей, в которых одержали лишь одну победу (в Кубке Италии над "Салернитаной"). В Серии А "грифоны" трижды сыграли вничью и потерпели шесть поражений после прихода Шевченко.

"Дженоа" имеет 12 очков и идет на предпоследней, 19-й позиции, в турнирной таблице Серии А. От спасительной, 17-й строчки, которая дает право остаться в элите итальянского футбола, генуэзцев отделяет пять баллов.

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