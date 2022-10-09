"Хотели таких соперников": Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отбора на Евро-2024

Наша команда сыграет в одной группе с финалистами прошлого континентального первенства.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки отборочного турнира к Чемпионату Европы 2024 года.

"Сине-желтые" попали в группу С, где их соперниками станут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Отметим, что итальянцы - действующие чемпионы Европы. В финале Евро-2020 "Скуадра Адзурра" в серии пенальти победила англичан.

"Предыдущие поколения футболистов сборной Украины являются примером для нас, как противостоять таким сильным соперникам. Бояться никого не надо. Сделаем все от нас зависящее. Раньше мы побеждали Англию в элит-раунде, обыграли Италию в полуфинале чемпионата мира U-20 в 2019 году. Очень хорошо для ребят, у них есть возможность защитить честь нашей сборной, показать хорошую игру, порадовать наши ВСУ, всех людей в Украине… Борьба впереди, рук не опускаем… Мотивация будет на самом высоком уровне… Ребята и хотели таких соперников.

Какое настроение внутри нашей команды после последних матчей? Настроение очень хорошее. Было тяжело, мы играли на выезде. Все ребята хотят, чтобы кончилась война, и мы сыграли на своих стадионах. Хочется провести матчи отборочного турнира дома.

Малиновский говорил, что очень хочет Италию в соперники. Малиновский играет в "Аталанте", Коваленко выступает за "Специю", может еще кто-нибудь появится в Серии А... Играть против таких команд всегда интересно", - цитирует Перакова официальный сайт УАФ.

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