"Хотелось бы гораздо больше": Усик высказался о гонораре за победу над Джошуа

"Хотелось бы гораздо больше": Усик высказался о гонораре за победу над Джошуа

Непобежденный крымчанин остался недоволен суммой.

Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO Александр Усик рассказал о гонораре за победу над британцем Энтони Джошуа.

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"Про количество денег я вам еще не могу сказать, поскольку это то, что пишут в интернете, кто-то знает, говорят знатоки и все остальное.

Хотелось бы гораздо больше. Не могу вам сказать, чтобы не обмануть", - сказал Александр во время пресс-конференции в Киеве.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.

Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".

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