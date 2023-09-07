"Хотим не отобрать очки, а победить": Мудрик сделал смелое заявление перед матчем Украина – Англия

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик высказался о предстоящем поединке 5-го тура отбора на Евро-2024 против национальной команды Англии.

22-летний футболист лондонского "Челси" заявил, что в матче против "Трех львов" украинская сборная будет играть только на победу, несмотря на то, что соперник имеет явный статус фаворита.

"Они фавориты. Они могут думать, что возьмут 3 очка и выиграют. Это нормально. Но если ты думаешь, что проиграешь, то лучше не выходить на поле, особенно если ты играешь за сборную Украины. Мы тоже хотим победить. Не хотим отобрать очки у Англии, мы хотим себе в карман добавить эти очки, взять их себе", – сказал Мудрик в интервью ВЗБІРНА.

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на нашем сайте.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела три матча в квалификации Евро-2024. "Сине-желтые" проиграли Англии (0:2) на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, а затем в Скопье победили Северную Македонию (3:2) и обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве.

На данный момент команда Сергея Реброва с 6 очками занимает второе место в группе С. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

После матча с англичанами сборная Украины во вторник, 12 сентября, в Милане сыграет с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.

Смотрите также: Отбор на Евро-2024: группы и турнирные таблицы

Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

Читайте также:

Украина – Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

Сборная Англии потеряла двух важных игроков перед матчем с Украиной в отборе на Евро-2024

Лидер "Динамо" выбыл из заявки сборной Украины на матчи отбора Евро-2024 против Англии и Италии