"Хотим немедленных торгов": претендент на пояс Усика собирается сорвать бой за "абсолюта" с Фьюри

Промоутеры обязательного претендента на чемпионский пояс IBF Филиппа Хрговича требуют скорейшего проведения торгов на бой с украинцем Александром Усиком.

Об этом заявил представитель боксера Калле Зауэрленд в комментарии Sky Sports.

"Хргович полтора года ожидал финального элиминатора. Он победил Чжан Чжилея в тяжелом бою, и теперь IBF объявила обязательную защиту. IBF анонсировала бой Фьюри против Вячеслава Глазкова в следующий понедельник после поединка Тайсона с Кличко после того, как он избил человека титул в течение десяти лет Вот что делает IBF, она следует букве закона, мы ожидаем, что они это сделают, мы сразу призывали устроить промоутерские торги, мы люди рациональны, поэтому с нами можно говорить.

Мы соблюдаем правила. Мы обратились к IBF и сказали, что хотим немедленных промоутерских торгов, потому что никто к нам не обращался. Это сложная ситуация, но сейчас мы хотим промоутерских торгов. Я не занимаюсь делами Усика. Он – прекрасный боксер, я был очень рад быть его промоутером в Мировой боксерской суперсерии. Я представляю Хрговича, и он получит этот шанс (подраться за чемпионство – ред.), – отметил он.

Напомним, что IBF обязала Усика провести обязательную защиту титула против Хрговича.

Ранее Усик заявил, что не хочет сразиться ни с кем другим, кроме Фьюри, а также прокомментировал предстоящий поединок "Цыганского короля" с Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря 2022 года. Он также озвучил наиболее вероятную дату и место своего объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

Хргович остается непобежденным в 15 поединках на профессиональном ринге. Он владеет титулом IBF International.

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