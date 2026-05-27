"Хотим организовать бой осенью": Усику нашли следующего соперника

Александр Усик / Фото: Денис Дидковский

Британский промоутер Фрэнк Уоррен высказался по поводу возможного боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF украинцем Александром Усиком и немцем Агитом Кабайелом, который является обязательным претендентом на пояс WBC.

Уоррен заявил, что хочет организовать этот поединок уже осенью этого года.

По его словам, лучшим местом для боя Усик — Кабайел будет Германия, где можно собрать полный стадион зрителей и проживает много украинцев.

"Бой должен состояться в Германии, потому что там можно распродать стадион — мы показали это в январе. Билеты на арену были распроданы за день, и мы были очень счастливы. Мы могли распродать ее трижды. Так что бой против Усика может быть масштабным. Плюс в Германии живет очень много украинцев.

Надо действовать быстро. Мы хотим организовать бой осенью. Это безумно хороший бой. И будет интересно увидеть теперь Усика. Как я уже говорил, я очень восхищаюсь им. В этом поединке (против Рико Верховена — прим.) он выглядел не так уверенно. Казалось, он стал немного медленнее.

Такое уже бывало. Посмотрите на Фьюри в бою с Нганну — он тоже долго не мог найти себя. И, если честно, мне кажется, что до нокдауна Усик проигрывал этот бой", — подытожил Уоррен в интервью IFL TV.

Отметим, что Кабайел после боя Усик — Верховен вышел на ринг и выразил желание провести поединок с украинцем в Германии. Александр без колебаний принял вызов.

Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Сначала украинец отправил соперника в нокдаун, а затем пошел добивать его и рефери остановил бой за секунду до завершения 11-го раунда.

Верховен после поражения от Усика возмутился решением рефери, заявив, что он преждевременно остановил поединок.

Рико уже подал официальный протест касательно результата боя с Усиком.

На момент завершения боя нидерландец имел минимальное преимущество на записках одного из судей, тогда как еще двое фиксировали ничью.

По статистике ударов Верховен также имел незначительное преимущество над Усиком.

В то же время тренер Верховена после спорного нокаута призвал Усика провести бой-реванш с его подопечным.

