"Хотим победить логическим нокаутом": тренер украинского нокаутера раскрыл планы на бой против опытного россиянина

Поединок состоится уже сегодня, 11 сентября.

Джеймс Али Башир, тренер непобежденного украинского боксера Владислава Сиренко, поделился ожиданиями от предстоящего боя своего подопечного против опытного россиянина Александра Устинова.

"Этот бой очень важен для Влада, потому что все говорят об опыте Устинова обоснованно. Я знаю, что опыт - на самом деле очень важная вещь, это не просто красивые слова.

Для нас не стоит вопрос - победит ли Влад Устинова; для нас лишь вопрос: как он это сделает, в каком раунде? Мы хотим, чтобы он сделал это нокаутом, и чтобы этот нокаут был логическим завершением комбинационной работы Влада, а не просто один удачный удар.

Мы воспринимаем этот бой только как переходный этап. Но для нас также важно, насколько качественный бокс покажет Влад", - сказал американский специалист.

Поединок украинца и россиянина состоится сегодня, 11 сентября, в Париже. Начало боя - в 20:40.

26-летний Сиренко остается непобедимым на профессиональном ринге. На его счету 17 выигранных боев (14 - нокаутом). В последнем поединке Владислав нокаутировал двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема Невфеля Уату.

двоюродного брата форварда мадридского "Реала" Карима Бензема 44-летний Устинов провел за карьеру 41 поединок: одержал 36 побед и потерпел 4 поражения. Последний его бой против американца Террела Джамала Вудса завершился вничью.

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