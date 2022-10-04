"Хотит скупить акции Tesla по дешевке": украинские спортсмены отреагировали на скандальные заявления Илона Маска

Звезды украинского спорта прокомментировали недавние высказывания американского миллиардера и изобретателя, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска по поводу мирных переговоров между Украиной и Россией.

Известные украинские спортсмены ответили американскому миллиардеру и изобретателю Илону Маску, смутившему общество скандальными призывами к миру с Россией.

Бывший украинский баскетболист, двукратный чемпион НБА Станислав Медведенко

"Пожалуйста, скажите Илону, что пора провести референдум по возвращению Калифорнии Мексике. Это поможет уменьшить поток мигрантов", - написал Медведенко в Facebook.

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов

"Со всем уважением, Илон, решать Украине, и я вполне уверен, что ни одно из этих условий не приемлемо для примерно 90+% украинцев после всего, что было сделано. Это тотальная война, которая закончится только на поле боя", - написал Долгополов.

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич

"Не ведитесь на скам Илона Маска. Что-то подсказывает, что он сейчас хочет скупить акции Tesla по дешевке. Он подобные штуки с криптой постоянно делает", - написал Гераскевич в Twitter.

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский

"Мы, украинцы, готовы рискнуть против этого зла. Единственный вопрос, вы с Украиной или с Россией?", - написал Стаховский в Twitter.

Бывший полузащитник сборной Украины по футболу Евгений Левченко

"Маски сняты, Илон Маск. К сожалению, иногда умные люди несут полную ахинею", - написал Левченко в Twitter.

Напомним, Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

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