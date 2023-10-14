"Хотите, чтобы Мудрик был, как Месси?": Ребров прокомментировал победу Украины над Северной Македонией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над командой Северной Македонии ( 2:0 ) в матче 7-го тура отбора на Евро-2024.

Ответы наставника "сине-желтых" на вопросы СМИ приводит официальный сайт УАФ.

– Насколько поддержка наших болельщиков прибавляла сил ребятам?

– Поддержка всегда помогает, мы очень благодарны за нее. Также благодарные Чехии и Праге, которые позволили нам подготовиться к встрече, предоставили этот стадион. Сегодня была очень хорошая атмосфера, она помогала игрокам, что очень важно.

– Возможно, вы заметили, что арбитр разрешал более агрессивную игру? Это как-то повлияло на ее темп? Как сегодня сыграла команда соперников?

– Сборная Северной Македонии – крепкая команда. В атаке они имеют очень хороших исполнителей, что и продемонстрировали. Что касается рефери, то игра была очень важна для обеих команд. Было много стыков, борьбы. Наверное, когда одна из команд забивает мяч, то борьбы становится гораздо больше. Я считаю, что арбитр справился с игрой.

– Можем ли мы ожидать ротацию у сборной Украины на матч против Мальты?

– Да, можем. Я после игры с Англией в сентябре говорил, что нужно посмотреть, как восстанавливаются игроки. Сегодня было очень тяжелое поле. Очень важная игра, я считаю, что футболисты отдали все эмоции и силы. Теперь нужно восстанавливаться, перед матчем с Мальтой посмотрим на их состояние.

– Михаил Мудрик не реализовал много моментов. Что вы думаете о его перспективах?

– Сколько лет Михаилу? Вы хотите, чтобы он уже был, как Месси? Он шаг за шагом пытается играть лучше. Вы спрашиваете меня, какая перспектива у футболиста, который уже играет за "Челси". У Мудрика все впереди, он много работает. Я не считаю, что сегодня Михаил провел какую-то неудачную игру – он очень помогал команде. То, что не забил – иногда бывает. Но он старается, создает моменты.

Благодаря этой победе сборная Украины (10 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице группы C. Северная Македония (7 баллов) занимает четвертую позицию. В другом поединке седьмого тура группы С сборная Италии примет команду Мальты (14 октября, 21:45).

Текущая таблица группы С

Турнирная таблица группы С / Фото: flashscore.ua

В следующем туре отбора на ЧЕ подопечные Реброва 17 октября на выезде встретятся с Мальтой в рамках 8 тура отбора на Евро-2024. В тот же день очный матч восьмого тура в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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