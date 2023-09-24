"Хотите, чтобы я заткнул ему рот?": китайский ветеран после брутальной победы бросил вызов Фьюри

Китайский боксер супертяжелого веса Чжан Чжилей после победы жутким нокаутом в реванше с британцем Джо Джойсом вызвал на бой чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

"Зрителям я хочу задать один вопрос: вы хотите увидеть, как я заткну рот Тайсону Фьюри?", – сказал 40-летний китаец в ринге после своей победы.

Также Чжилей отметил, что уже был близок к подписанию соглашения о поединке с Фьюри, но затем Джойс воспользовался опцией реванша, что помешало проведению боя между китайцем и "Цыганским королем".

"Я хочу боя с Тайсоном Фьюри. Я был очень близок к подписанию соглашения с ним, но Джо Джойс активировал пункт о реванше. Теперь никаких препятствий больше нет. Дорога свободна. Давайте сделаем это. Китайская мощь и китайская скорость победит", – приводит слова Чжилея Bad Left Hook.

В послужном списке Чжилея 26 побед (21 – нокаутом), одна ничья и одно поражение. Повторно одолев Джойса, китаец защитил пояс временного чемпиона WBO и сохранил статус претендента на бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

В активе 35-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья на профиринге. "Цыганский король" последний раз выходил в ринг в начале декабря прошлого года, когда техническим нокаутом победил своего соотечественника британца Дерека Чисору.

Напомним, 29 апреля Усик и Фьюри должны были биться на стадионе "Уэмбли" в Лондоне за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

Следующий бой Фьюри проведет против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Выставочный поединок по классическим правилам бокса состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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