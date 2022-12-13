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"Хотят, чтобы он получил еще один шанс": абсолютный чемпион мира "наехал" на промоутеров из-за даты боя с Ломаченко

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
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Время на прочтение
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"Хотят, чтобы он получил еще один шанс": абсолютный чемпион мира "наехал" на промоутеров из-за даты боя с Ломаченко

Фото: Associated Press

Хейни не хочет, чтобы это сражение откладывали.

Абсолютный чемпион в легком весе Дэвин Хейни считает, что промоутерская компания Top Rank специально затягивает с датой его боя с украинцем Василием Ломаченко.

Об этом он написал в Twitter.

"Эти люди хотят попытаться перенести мой следующий бой с Ломаченко на май, зная, что чем дольше я остаюсь в весе, тем труднее его удержать! Давайте сделаем это в марте" – призвал он.

"Дело не в том, чтобы провести бой с кем-то еще. Дело в том, чтобы мне дали дату боя. А они хотят, чтобы их боец, Лома, имел еще один шанс", – заявил Хейни.

  • Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.
  • На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу
  • Хейни отобрал у Камбососа чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Во втором бою в Мельбурне все судьи отдали победу Хейни: 119-109, 118-110, 118-110.

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Дата публикации
Просмотры
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