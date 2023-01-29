Хотят помочь попасть на Олимпиаду-2024: МОК готовит лазейку для спортсменов из России и Беларуси

Атлетам стран-агрессоров могут создать условия для того, чтобы они отобрались на игры в Париже.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрабатывает специальную систему квот, которая откроет путь спортсменам из России и Беларуси для участия в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом в интервью The Indian Express рассказал исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (OCA) Рандхир Сингх.

Такая система позволит спортсменам стран-агрессоров квалифицироваться на Олимпиаду через соревнования в Азии. Ранее россиян и белорусов официально пригласили принять участие в Азиатских играх, а МОК поддержал эту идею. Им могут разрешить выступать в нейтральном статусе: без флагов, гимнов и другой национальной символики.

"Они не будут вмешиваться в нашу медальную систему или азиатскую квоту на Олимпийские игры. МОК разработает политику олимпийских квот вместе с ОСА и международными федерациями. И будут вручаться отдельные медали. Время для получения олимпийских квот истекает. Поскольку отстранение продолжается, мы пригласили российских и белорусских спортсменов для участия в наших соревнованиях и Азиатских играх.

Мы разрабатываем философию, по которой они могут участвовать в соревнованиях, где мы можем установить количественные показатели. Не в единоборствах, например, не в борьбе. Если нашего бойца из Азии нокаутируют в первом раунде, то мы проиграем в квалификации. Но если будет система очков, как в легкой атлетике, стрельбе… В этих видах спорта они смогут соревноваться. Это все решается.

Идея состоит в том, чтобы дать возможность спортсменам поучаствовать и не пропустить Олимпийские игры в Париже. Спорт – не место для политики. Спорт – для спортсменов, он за любовь, дружбу и братство. Спортивные люди – одна семья. Исходя из этого, мы их поддерживаем", – сказал Сингх.

Напомним, ранее МОК обсудил вопрос отстранения россиян и белорусов от международных соревнований и сообщил о готовности рассмотреть возможность возвращения спортсменов из стран-агрессоров, но только при соблюдении ими строгих условий – полного нейтралитета и только тех, кто не поддержал войну в Украине.

После этого министр молодежи и спорта, президент НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что наша страна может бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси.

НОК Украины 3 февраля рассмотрит вопрос возможного бойкота Олимпийских игр 2024 года.

Читайте также:

Президент МОК отреагировал на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия россиян и белорусов

Почему российским спортсменам нельзя появляться на международных соревнованиях: ответ Зеленского

Идут за кораблем: российских и белорусских спортсменов не допустят к Европейским играм-2023