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Хотят помочь Украине: фанаты клуба Ярмоленко выпустили кружку в цветах формы "сине-желтых" (фото)

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Хотят помочь Украине: фанаты клуба Ярмоленко выпустили кружку в цветах формы "сине-желтых" (фото)

Associated Press

Средства от продаж пойдут на помощь пострадавшим от российских оккупантов.

Фанаты лондонского "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, представили лимитированную версию чашек в желто-синих цветах формы сборной Украины.

Об этом сообщает The Terrace.

Стоит такая кружка – 9,99 фунта стерлингов. Все вырученные от продажи кружки средства планируют направить на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.

Ранее АПЛ официально запретила трансляцию матчей в России и пожертвовала деньги украинскому народу.

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