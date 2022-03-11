Хотят помочь Украине: фанаты клуба Ярмоленко выпустили кружку в цветах формы "сине-желтых" (фото)

Средства от продаж пойдут на помощь пострадавшим от российских оккупантов.
Фанаты лондонского "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, представили лимитированную версию чашек в желто-синих цветах формы сборной Украины.
Об этом сообщает The Terrace.
Ваш официальный @WestHam специальное питание, Украина кисть мускула теперь доступна на https://t.co/MDOCqWi3Rx.— The Terrace (@theterracelife) 10 марта 2022
С всеми походами на club и ourselves dared to organization supporting those most affected in Ukraine.
Retweets appreciated.
Thanks
TT pic.twitter.com/6KzoiOZkRB
Стоит такая кружка – 9,99 фунта стерлингов. Все вырученные от продажи кружки средства планируют направить на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.
Ранее АПЛ официально запретила трансляцию матчей в России и пожертвовала деньги украинскому народу.
Читайте также:
Известный итальянский клуб организовал сбор гуманитарной помощи для Украины
"Могут себе в задницу засунуть": Зозуля разнес фанатов "Аталанты" за баннер с Малиновским и россиянином
Ушел за российским кораблем: Тимощука официально вычеркнули из истории украинского футбола