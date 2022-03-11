Хотят помочь Украине: фанаты клуба Ярмоленко выпустили кружку в цветах формы "сине-желтых" (фото)

Средства от продаж пойдут на помощь пострадавшим от российских оккупантов.

Фанаты лондонского "Вест Хэма", за который играет украинец Андрей Ярмоленко, представили лимитированную версию чашек в желто-синих цветах формы сборной Украины.

Об этом сообщает The Terrace.

Ваш официальный @WestHam специальное питание, Украина кисть мускула теперь доступна на https://t.co/MDOCqWi3Rx.



С всеми походами на club и ourselves dared to organization supporting those most affected in Ukraine.



Retweets appreciated.



Thanks

TT pic.twitter.com/6KzoiOZkRB — The Terrace (@theterracelife) 10 марта 2022

Стоит такая кружка – 9,99 фунта стерлингов. Все вырученные от продажи кружки средства планируют направить на помощь украинцам, пострадавшим от войны с российскими оккупантами.

Ранее АПЛ официально запретила трансляцию матчей в России и пожертвовала деньги украинскому народу.

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