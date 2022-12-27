Хотят продлить сотрудничество: "Специя" планирует выкупить контракт Коваленко

Хавбек играет на правах аренды из "Аталанты".

Итальянская "Специя" выкупит контракт украинского полузащитника Виктора Коваленко.

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

"Орлята" готовы предложить новое соглашение украинцу к 2026 году.

Права на Коваленко принадлежит "Аталанте" – контракт рассчитан до лета 2025 года. Украинец выступает за Специю на правах аренды до конца текущего сезона.

Недавно хавбек сыграл впервые через несколько месяцев после травмы бедра правой ноги.

В этом сезоне Коваленко сыграл в семи матчах за "Специю", не отличившись результативными действиями.

"Специя" находится на 17 позиции в Серии А. В ближайшем поединке "орлята" встретятся с "Аталантой" Руслана Малиновского. Матч состоится 4 января.

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