Хотят продлить сотрудничество: "Специя" планирует выкупить контракт Коваленко

Хавбек играет на правах аренды из "Аталанты".
Итальянская "Специя" выкупит контракт украинского полузащитника Виктора Коваленко.
Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
"Орлята" готовы предложить новое соглашение украинцу к 2026 году.
Права на Коваленко принадлежит "Аталанте" – контракт рассчитан до лета 2025 года. Украинец выступает за Специю на правах аренды до конца текущего сезона.
Недавно хавбек сыграл впервые через несколько месяцев после травмы бедра правой ноги.
- В этом сезоне Коваленко сыграл в семи матчах за "Специю", не отличившись результативными действиями.
- "Специя" находится на 17 позиции в Серии А. В ближайшем поединке "орлята" встретятся с "Аталантой" Руслана Малиновского. Матч состоится 4 января.
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